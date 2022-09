"Un oro per la vita", la storia di Lonzi e Ragno in un libro

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Una vita inseguendo l'oro. E' la storia di Gianni Lonzi e Antonella Ragno, scritta dal giornalista Giorgio Martino nel libro "Un oro per la vita" edito da Kenness Publishing a 50 anni dai successi della fiorettista azzurra di Monaco 72 e presentato questa mattina al Salone d'Onore del Coni. Gianni e Antonella, marito e moglie, un legame scandito dai quadrienni delle Olimpiadi a partire dal primo incontro al villaggio Olimpico di Roma, proseguito a Tokyo, a Città del Messico e coronato da un matrimonio che nel 2019 ha festeggiato le nozze d'oro. Come la medaglia vinta a Roma '60 nella pallanuoto da Lonzi o quella conquistata dalla Ragno nel fioretto a Monaco '72. "Lo sport italiano è riconoscente a Gianni e Antonella - dice il numero uno del Coni Giovanni Malagò - Oggi gli atleti si frequentano, si fidanzano e si sposano all'interno della stessa disciplina perché la loro vita è scandita quasi in modo religioso. Non so se oggi un giocatore di pallanuoto troverebbe la stessa facilità di frequentare una schermitrice. Sono felice che siete stati i primi e che lo sport abbia questo senso di conoscenza. Questa è la vostra casa". Poi la parola passa al presidente della Federscherma, Paolo Azzi, che definisce l'oro di Antonella Ragno nel 72, insieme a quello arrivato a squadre, uno "spartiacque per la scherma italiana dopo anni di strapotere del blocco sovietico". Le conclusioni, invece, vengono affidate ai due olimpionici azzurri. "Le medaglie più belle sono i miei figli. Per i 50 anni da quella medaglia di Monaco pensavamo a qualcosa di speciale e l'abbiamo fatta davvero grossa con il libro" scherza la Ragno dal palco, mentre di poche parole il marito che ringrazia gli amici di una vita. (ANSA).