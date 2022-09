Surf: Fioravanti 'io come l'Inter, le stagioni sono lunghe'

(ANSA) - MILANO, 08 SET - "Le stagioni sono lunghissime. La mia che volge al termine è stata come quella dell'Inter che è appena iniziata. Io non ho superato il taglio del Championship Tour ma ora sono secondo nelle Challenger Series e mi sento più forte e pronto di prima. Per l'Inter può ancora succedere di tutto, ha solo perso due partite". Lo afferma il tifoso nerazzurro Leonardo Fioravanti, primo italiano a partecipare alle Olimpiadi nel surf, a margine dell'anteprima di "No Contest", la nuova serie firmata Red Bull sui i surfisti d'élite, e di "The Cut", un cortometraggio sui suoi allenamenti in Portogallo. "Ho 24 anni e il meglio deve ancora venire - racconta Fioravanti -. Il mio sogno resta vincere una medaglia Olimpica e la Coppa del Mondo. Obiettivi che non significano la felicità, io faccio già una vita da sogno girando per il mondo e surfando. Ma se vincessi un quarto di quanto ha vinto Valentino Rossi, che è il mio idolo e che è diventato mio amico, farei anche più contento". (ANSA).