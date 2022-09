Rugby: Innocenti, all'Autumn Series puntiamo almeno a 2 vittorie

(ANSA) - GENOVA, 08 SET - Samoa, Australia e Sudafrica. Per la nazionale di rugby sarà un autunno spettacolare. Tre sfide dure ma affascinanti per le "Autumn Nations Series" che vedranno gli azzurri di Kieran Crowley sfidare le superpotenze dell'emisfero Sud a partire dalla gara del 5 novembre a Padova contro Samoa, quindi il 12 a Firenze contro l'Australia per chiudere contro i campioni del mondo del Sudafrica a Genova il 19. "Saranno l'occasione per misurare la qualità della Nazionale e di tutto il movimento. L'obiettivo è quello di conquistare almeno due vittorie e di riempire tutti e tre gli stadi", ha dichiarato il presidente della Federugby, Marzio Innocenti, in visita a Genova dove ha incontrato il sindaco, Marco Bucci, in previsione dell'ultima delle tre sfide. "Giocare al Ferraris sarà un'arma in più per noi - ha ammesso Innocenti -, se riusciremo a riempire lo stadio avremo quel sostegno fondamentale in partite come queste e Marassi si presta benissimo a caricare i giocatori. L'obiettivo è migliorare ancora ma soprattutto fare esperienza. Questa nazionale è giovane e anche l'Under 20 ci sta dando soddisfazioni. Puntiamo a fare bene ai Mondiali 2027 ma non possiamo vincere solo una partita ogni tanto, vogliamo essere competitivi e per esserlo bisogna giocare bene anche il mondiale in Francia dell'anno prossimo". (ANSA).