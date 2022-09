Rugby: presidente Ffr Laporte a processo a Parigi per corruzione

(ANSA) - PARIGI, 07 SET - Il presidente della federugby francese (Ffr), Bernard Laporte, è comparso questa mattina in tribunale a Parigi per l'avvio di un processo che lo vede imputato per corruzione e favoreggiamento, insieme con altre quattro persone, una vicenda che sta terremotando l'intero sistema della palla ovale che in Francia riscuote lo stesso seguito, e interessi, del calcio. Il 58enne Laporte è una leggenda nel suo Paese, e non solo: ct della nazionale dal 1999 al 2007, ministro dello sport durante la presidenza Sarkozy, dal 2016 è presidente della Ffr e dal 2020 è vicepresidente sia del Sei Nazioni che di World Rugby. Ma almeno altrettanto noto è almeno uno dei coimputati, il miliardario di origine siriana Mohed Altrad, presidente del presidente del Montpellier.

Secondo l'accusa, l'amicizia tra i due avrebbe creato un clima torbido di reciproci interessi, economici e non, culminati tra l'altro con la firma di un accordo da 1,8 milioni di euro che ha permesso al colosso Altrad di diventare il primo marchio a comparire sulla maglia della nazionale di rugby. Nel 2018, il nome del gruppo è comparso sotto un altro contratto di sponsorizzazione da 35 milioni con la federazione, che secondo la procura sarebbe a sua volt frutto di corruzione. Ma nel gorgo sono finiti altri personaggi di primo piano: l'ex rugbista e uomo d'affari Claude Atcher, che per il suo coinvolgimento nel caso è stato rimosso dal suo ruolo di direttore generale di Mondiali 202, che saranno ospitati in Francia, il vicepresidente e un dirigente della federazione, Serge Simon e Nicolas Hourquet.

Il processo, al centro dell'attenzione mediatica in Francia, dovrebbe terminare il 22 settembre. Laporte si è detto convinto che ne uscirà pulito. (ANSA).