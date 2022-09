Europei Pallanuoto: Setterosa battuto in semifinale

Niente finale degli Europei per il Setterosa del ct Carlo Silipo. Le azzurre della pallanuoto hanno perso in semifinale contro la Grecia per 12-9, incassando la prima sconfitta nel torneo. Ora giocheranno venerdì per il bronzo contro l'Olanda, che nell'altra semifinale ha perso 10-7 contro la Spagna. Nel match di oggi, sul 2-2 Claudia Marletta ha fallito un rigore.