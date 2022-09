E.League: Roma e Lazio al debutto, il Feyenoord trait d'union

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Giovedì è il giorno del debutto di Roma e Lazio in Europa League. Dopo il successo in Conference League, i giallorossi sono saliti di un gradino nella gerarchia delle coppe e iniziano la loro corsa dalla trasferta sul campo del Ludogorets. Prima all'Olimpico, invece, per la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dal ko interno contro il Napoli. Arriva il Feyenoord, l'avversario della Roma nella finale, ma domani tocca anche alla Fiorentina in Conference League, contro i lettoni del Rigas.

Almeno nelle quote Snai, sembrano esserci pochi problemi per la Roma, che dopo i quattro gol subiti a Udine in campionato è favorita a 1,53, con il segno «X» a 4,25 e la vittoria dei padroni di casa a 6,00. Anche i biancocelesti partono avanti, ma lo scarto nelle quote è minore rispetto alla partita della Roma, complice anche il valore dell'avversario: «1» a 2,00, «X» a 3,70, «2» a 3,45.

Roma e Lazio sono rispettivamente al terzo e al quarto posto nella lavagna per la vittoria dell'Europa League: comandano Arsenal a 5,50 e Manchester United a 7,00, poi Mourinho a 10 e Sarri a 20. Davanti a tutti, però, c'è l'opzione "Altro" a 1,45 e che comprende tutte le squadre che a febbraio scenderanno dai gironi di Champions.

Per i viola partenza soft, visto che la quota per l'«1» al Franchi contro i lettoni è bassissima (1,11): per il pareggio si sale a 8,75, per il «2» addirittura a 18. Nelle antepost per il successo finale, la Fiorentina a 10 arriva dietro Villarreal (6,50) e West Ham (7,50), anche se al comando della lavagna c'è l'opzione "Altro" (squadre che arriveranno dall'Europa League nella seconda fase) a 1,50. (ANSA).