Bmw Pga Championship: da McIlroy a Rahm, super sfida nel Surrey

(ANSA) - ROMA, 07 SET - I big del green si ritrovano a Virginia Water, nel Surrey, per il BMW PGA Championship, tra gli eventi di punta del DP World Tour. Il torneo delle Rolex Series, in programma da giovedì a domenica 11, mette in palio un montepremi di otto milioni di dollari. Prima tappa di qualificazione, per i giocatori europei, alla Ryder Cup 2023 di Roma, vedrà in gara tanti top player. Da Rory McIlroy, numero 3 mondiale e vincitore della rassegna nel 2014, a Jon Rahm (secondo nel 2019), da Matt Fitzpatrick a Viktor Hovland. In gara quattro tra i migliori undici al mondo e sei azzurri. Con Francesco Molinari, che ha fatto sua la competizione nel 2018 (superando di due colpi McIlroy), ecco anche il fratello Edoardo, il pugliese Francesco Laporta - in un ottimo momento di forma e sesto lo scorso anno dopo essere stato pure in testa al termine del terzo round - il vicentino Guido Migliozzi, il bresciano Nino Bertasio e il romano Andrea Pavan. Tre i successi azzurri nell'evento. Prima di Molinari a imporsi furono Matteo Manassero (nel 2013) e Costantino Rocca (1996). Curiosità: Chicco Molinari giocherà i primi due giri al fianco dell'inglese Luke Donald (ultimo ad aver vinto consecutivamente il BMW PGA Championship nel 2011-2012), capitano del team Europe alla Ryder Cup, e dello scozzese Robert McIntyre, tra i migliori prospetti del circuito. (ANSA).