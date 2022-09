Pallanuoto: Europei; 16-8 a Francia, Italia in semifinale

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Il Settebello azzurro è in semifinale agli Europei di pallanuoto. In un match dei quarti giocato a Spalato ha infatti battuto per 16-8 la Francia, nazionale che negli ottavi aveva eliminato, a sorpresa, i campioni olimpici della Serbia In semifinale l'Italia affronterà la vincente della sfida tra Croazia e Georgia. (ANSA).