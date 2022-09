Miglior giocatore Pga Tour, McIlroy e Scheffler in lizza

(ANSA) - ROMA, 05 SET - Rory McIlroy, Scottie Scheffler e Cameron Smith. Questi i tre big che si contendono la nomina di miglior giocatore del PGA Tour 2021-2022. Mentre Tom Kim, Sahith Theegala e Cameron Young sono in lizza per affermarsi come "Rookie of the year". Le votazioni si chiuderanno il 9 settembre 2022, con i vincitori che verranno annunciati in un secondo momento.

I primi tre dell'ordine di merito mondiale - Scheffler, Smith e McIIroy - si contenderanno l'ambito riconoscimento dopo una stagione da protagonisti. (ANSA).