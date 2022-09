Wilson vince in Danimarca, Laporta chiude quarto

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Il Made in HimmerLand va a Oliver Wilson che in Danimarca festeggia il secondo titolo in carriera - mettendo fine a un digiuno lungo otto anni - sul DP World Tour. A Farso e sul percorso dell'HimmerLand Golf & Spa Resort (par 71), l'inglese si è imposto con uno score di 263 (66 65 65 67, -21) colpi, superando al fotofinish lo scozzese Ewen Ferguson, 2/o con 264 (-20) davanti al norvegese Kristian Krogh Johannessen, 3/o con 266 (-18).

Sfuma il sogno vittoria per Francesco Laporta. In testa dopo il "moving day", il pugliese ha chiuso il torneo al 4/o posto con un totale di 267 (64 64 68 71, -17) al fianco dei britannici Ross McGowan, Matthew Jordan e Matthew Southgate. Il 31enne di Castellana Grotte (Bari) nel quarto round ha realizzato tre birdie e altrettanti bogey. Mentre si è classificato 35/o con 275 (-9) il vicentino Guido Migliozzi. Più indietro Renato Paratore ed Edoardo Molinari, entrambi 52/i con 278 (-6).

