Vela: Mondiali; Nacra 17, con Tita-Banti è dominio Italia

(ANSA) - HALIFAX, 04 SET - Buone notizie dalla Nova Scotia, in Canada, dove gli olimpionici azzurri della vela, Ruggero Tita e Caterina Banti, coppia d'oro a Tokyo, stanno dominando nella loro classe, la Nacra 17, anche ai Mondiali. Infatti nel primo giorno di 'Gold Fleet' i due azzurri hanno ottenuto tre vittorie rafforzando, dopo 9 prove, il primato in classifica generale, in cui sono leader davanti a un'altra coppia italiana, quella formata da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei. Al terzo posto i finlandesi Kurtbay-Keskinen.

"È stata quasi sempre una gara di velocità e i nostri equipaggi sanno essere veloci - il commento del tecnico azzurro Gabriele Bruno -. Tita-Banti hanno vinto tutte e tre le prove, Ugolini-Giubilei sono cresciuti molto da questo punto di vista, ma hanno pagato qualche errorino soprattutto in partenza.

Bissaro-Frascari (che sono ottavi ndr) hanno avuto un po' più di difficoltà anche per la rottura di un bozzello che non ha permesso di usare il gennaker in una prova". (ANSA).