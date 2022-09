Equitazione: termina LGCT Roma con le gare del cinque stelle

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Le gare del cinque stelle con la vittoria del tedesco Christian Ahlmann nella 150 a tempo con jump off e del turco Derin Demirsoy nella 145 a tempo, oltre alla rievocazione storica dell'Arma dei Carabinieri, hanno chiuso il Longines Global Champions Tour di Roma.

L'edizione capitolina della "Formula 1 dell'equitazione" si conferma un grande successo, accompagnato da un'importante presenza del pubblico romano. Le migliori amazzoni e i cavalieri più forti del mondo hanno onorato il terzultimo atto stagionale del circuito nella tre giorni del Circo Massimo, dandosi battaglia senza riserve e regalando un grande spettacolo. Nella 145 del CSI5*, andata in scena nel primo pomeriggio, finisce sul podio anche l'italiano Emanuele Gaudiano, terzo in sella al suo Crack Balou (0/55.73), in una gara che ha esaltato le doti tecniche del cavaliere materano. Seconda posizione, invece, per il belga Koen Vereecke con il suo Lector vd Bisschop (0/55.17).

