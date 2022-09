Scaroni, io a Milano-Cortina? Operazione impossibile

(ANSA) - MILANO, 03 SET - "Mi piace Milano, mi piace Cortina, mi piacciono le Olimpiadi, ma ho talmente tanti impegni che la vedo una operazione impossibile". Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, esclude così un suo impegno alla guida della Fondazione Milano-Cortina 2026. "Quando si ha una carica, poi bisogna anche fare le cose - aggiunge a margine della cerimonia in piazza Diaz, a Milano, per i 40 anni della morte del generale dalla Chiesa - Come faccio con tutte le cose che devo fare? Se resterò presidente del Milan? Certamente: sono milanista e ho avuto qualche piccola soddisfazione col Milan, siamo d'accordo". L'assemblea del Milan, prevista per il 14 settembre, dovrebbe infatti confermarlo alla presidenza. (ANSA).