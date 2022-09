Pallanuoto, Europei donne: Italia-Francia 19-6

Il Setterosa batte 19-6 la Francia e chiude al primo posto del gruppo B la prima fase degli Euripei di pallanuoto. Lunedì prossimo, 5 settembre, l'Italia scenderà in vasca per il quarto di finale contro la Croazia padrone di casa.

Dopo un match che ha visto le triplette di Giustini, Cocchiere, Avegno e Viacava e ben nove giocatrici a referto, non poteva che essere positivo il giudizio del ct, Carlo Silipo: "Queste partite fanno parte del percorso che le ragazze stanno maturando da un anno e mezzo. Oggi abbiamo fatto tante belle cose sia singolarmente che di squadra. Peccato il rilassamento nel finale ma nel complesso è stata una bella partita - ha detto il tecnico -. Ora testa alla Croazia senza pensare al dopo.

Bisogna vincere spero davanti a tanto pubblico. Questo deve esser uno stimolo per far bene e crescere anche dal punto di vista psicologico perché vorrà dire che sappiamo ben supportare la pressione esterna".