Pallanuoto: Europei; 13-8 al Montenegro, Italia ai quarti

(ANSA) - ROMA, 02 SET - L'Italia della pallanuoto si è qualificata ai quarti di finale ai 35/i campionati europei, in corso a Spalato, grazie al successo per 13-8 sul Montenegro nella sfida tra le due capolista del gruppo A. La vittoria è la terza consecutiva per la squadra di Alessandro Campagna, dopo quelle sulla Slovacchia (21-9) e la Georgia (18-8).

E' stata una partita fisica con tanto pressing da entrambe le squadre e molte espulsioni. Gli azzurri confermano anche i progressi nel gioco contro i balcanici, bronzo europeo in carica e che due anni fa si imposero nei quarti di finale a Budapest.

Quaterna di Dolce e tripletta di Cannella che sul 5-5 nel terzo periodo, aprono e chiudono il break decisivo, demolendo la difesa balcanica con un netto 5-0. L'Italia tornerà in vasca martedì 6 settembre contro la vincente tra la Francia e gli olimpionici della Serbia, che giocheranno domenica gli ottavi di finale. (ANSA).