Superlega, a Boston il debutto di Smith

(ANSA) - ROMA, 01 SET - La Superlega araba torna protagonista con il "The Invitational", quarto appuntamento del 2022 in programma a Boston dal 2 al 4 settembre. Da una parte la competizione individuale che metterà in palio 20 milioni di dollari complessivi. Dall'altra quella a squadre che ne garantirà 5.000.000, di cui 3.000.000 andranno al team che farà sua la contesa.

La LIV Golf saluta il debutto dell'australiano Cameron Smith.

Secondo nel world ranking, ha accettato un'offerta di 100 milioni di dollari. Tra i campioni in gara ecco poi Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Phil Mickelson, Henrik Stenson (che ha vinto al debutto in Superlega il LIV Invitational Bedminster) e Patrick Reed. (ANSA).