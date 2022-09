Atletica: mondiali indoor Nanchino rinviati ancora, al 2025

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Nuovo rinvio per i Mondiali indoor di atletica leggera di Nanchino, in Cina: già posticipati dal 2020 al 2021, poi dal 2021 al marzo 2023 a causa della pandemia, ora sono stati ulteriormente rimandati al 2025. Lo ha annunciato World Athletics, la federazione internazionale, informando che la decisione è stata presa in accordo con il Comitato organizzatore e la federazione cinese.

"Siamo delusi di aver dovuto posticipare nuovamente questo evento a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo, ma lo abbiamo fatto per fornire assicurazioni agli atleti e alle federazioni che si preparano per la stagione 2023", ha affermato il presidente di World Athletics, Sebastian Coe. Dopo l'edizione 2022 disputata lo scorso marzo a Belgrado, i prossimi Mondiali Indoor (evento a cadenza biennale) si svolgeranno quindi a marzo 2024 a Glasgow, in Scozia. (ANSA).