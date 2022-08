Pugilato: un Europeo e un tricolore il 14/10 a Brescia

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - La Promo Boxe Italia di Mario Loreni ha confermato il programma della riunione del 14 ottobre all'Arena di Monza, che ha in cartellone due incontri validi per dei titoli. Infatti per la corona europea dei pesi gallo Alessio 'Mosquito' Lorusso, che è stato campione italiano e dell'unione Europea, combatterà contro lo spagnolo di San Sebastiàn Sebastian Perez, (13 2 1)anche lui ex campione nazionale e dell'UE.

In programma anche il match per il titolo italiano dei pesi piuma tra il campione Mattia Occhinero contro lo sfidante Mattia De Bianchi, boxeur reggiano ed ex campione italiano dei supergallo. (ANSA).