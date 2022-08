Pallanuoto: Europei; Italia-Georgia 18-8

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Il Settebello regola con autorità lo spauracchio rappresentato dagli ex sovietici pieni zeppi di naturalizzati. Poker di Alesiani e buone trame d'attacco ancora positivo con l'uomo in più con un confortante otto su nove tentativi. A segno nove giocatori di movimento. La Georgia, decima lo scorso mondiale di Budapest, ha aggiunto oltre lo storico croato Marco Jelaca e Fabio Baraldi anche il mancino ex Ortigia e ora all'AN Brescia Boris Vapenski, l'ex Palermo Jovan Saric ma non è parsa mai squadra. Ora tutto si giocherà il prossimo 2 settembre alle 19.00 contro il Montenegro, appaiato in classifica agli azzurri avendo battuto la Georgia 18-10. Chi vince si prende il girone e un turno di riposo tornando in vasca il 6 settembre per i quarti di finale. (ANSA).