Equitazione: torna il Global Champions Tour al Circo Massimo

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Palcoscenico che vince non si cambia: anche quest'anno Roma ospiterà al Circo Massimo il Longines Global Champions Tour, dopo il successo dell'anno scorso. Il prestigioso evento di equitazione (in scena dal 2 al 4 settembre e presentato oggi nell'antica arena di bighe capitolina) raccoglie il meglio del salto ostacoli mondiale: in tre giorni sono previste 15 gare (9 nel CS12, 6 nel CSI5*) con 122 atleti in rappresentanza di 24 Paesi da tutti i Continenti e oltre 200 cavalli, con un montepremi di 650mila euro. Per Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute, il Longines Global Champions Tour è un "appuntamento importante in un luogo simbolo di Roma e dell'equitazione, e si inserisce in una serie di eventi sportivi che hanno visto come protagonista la Capitale". Eventi che, sottolinea Cozzoli, "sono traino turistico ed economico, oltre che mezzo di diffusione della pratica sportiva". Il vicepresidente vicario del Coni, Silvia Salis, aggiunge: "Il Tour ci presenta come grandi protagonisti degli eventi internazionali: siamo bravissimi a organizzarli e il mondo ce lo riconosce. E' un biglietto di prima classe per il made in Italy nel mondo". La manifestazione (tredicesima tappa stagionale del tour) sarà anche quest'anno totalmente aperta al pubblico e raggiungerà, tramite televisioni e streaming, ben mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo. Tanti i campioni attesi, dallo svedese numero uno al mondo Henrik Von Eckermann, fino all'attuale capolista del circuito, il tedesco Christian Ahlmann. Il numero della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Di Paola, conclude: "Complimenti al Global, è bello che ci siano tanti italiani nell'organizzazione: dal direttore sportivo del circuito, Marco Danese, fino alla clinica veterinaria e al maniscalco. Questo è un momento ottimo per gli sport equestri, sempre a settembre ci saranno i campionati mondiali di completo e attacchi ai Pratoni del Vivaro". (ANSA).