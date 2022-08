Golf: Superlega araba ingaggia anche Cameron Smith

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Adesso è ufficiale: Cameron Smith lascia il PGA Tour e passa alla LIV Golf. L'australiano, numero 2 mondiale (vincitore quest'anno della 150esima edizione del The Open), ha scelto dunque la Superlega araba, nuova potenza economica del green, e sarà tra i protagonisti del "The International", evento in programma a Boston dal 2 al 4 settembre.

Stessa scelta anche per il cileno Joaquin Niemann, attualmente 19/o nel ranking mondiale. Passano alla LIV Golf pure Harold Varner III, Cameron Tringale, Marc Leishman e Anirban Lahiri.

