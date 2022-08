Basket: Messina, Italia non si deprima senza Gallinari

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - "L'Italia non si deve deprimere" dopo l'infortunio a Danilo Gallinari. Il coach dell'Olimpia Milano Ettore Messina "non si permette di dare consigli" al suo ex assistente Gianmarco Pozzecco su come gestire la situazione ma evidenzia come l'assenza del campione azzurro dai prossimi Europei, che si svolgeranno in Italia dopo 31 anni, sia un duro colpo per le ambizioni della Nazionale.

"E' capitato anche a me nel 2017 - ricorda l'ex ct azzurro, durante il Media Day dell'Olimpia -. Gallinari si infortunò, noi uscimmo in quell'Europeo ai quarti con la Serbia. Magari con Gallinari sarebbe andata diversamente. Pozzecco è sicuramente la persona giusta per tenere alto lo spirito del gruppo dopo questo duro colpo, trovo giusto richiamare Tessitori che garantisce chili e centimetri. Abbiamo tanti giocatori capaci di segnare e che non hanno paura di tirare".

Messina è "orgoglioso" e "molto soddisfatto" per aver dato sei giocatori di Milano alla causa della Nazionale: "è un risultato importante per tutti noi. Il nostro gruppo italiano ha inciso per vincere lo scudetto. Favoriti? La Slovenia sta facendo molto bene, la Serbia è molto forte, poi ci sono Francia e Grecia in questo ristretto novero". (ANSA).