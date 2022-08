F1: Audi sbarcherà nel Circus nel 2026 come produttore motori

(ANSA-AFP) - ROMA, 26 AGO - La casa automobilistica tedesca Audi farà il suo debutto in Formula 1 nel 2026 come produttore di motori. Lo ha annunciato il suo CEO Markus Duesmann in una conferenza stampa a Spa-Francorchamps a margine del Gran Premio del Belgio. Audi svilupperà il suo motore ibrido a Neubourg-sur-le-Danubio, in Baviera, e stringerà una partnership con un team di F1. Questa partnership, che dovrà essere annunciata entro fine anno, potrebbe concludersi con la Sauber, che attualmente corre con il nome Alfa Romeo ed è motorizzata Ferrari. (ANSA-AFP).