Tiro a volo: da giovedì Europei, in palio le carte olimpiche

(ANSA) - LARNACA, 22 AGO - Con l'arrivo della nazionale italiana di Fossa olimpica a Cipro è ufficialmente cominciata la lunga 'maratona' degli Europei di Tiro a Volo, in programma a Larnaca da giovedì 25 agosto all'11 settembre. La rassegna continentale è il primo passo di avvicinamento ai Giochi di Parigi 2024, con due Carte Olimpiche in palio per ognuna delle finali individuali Senior. Ad inaugurare gli Europei saranno, appunto, gli specialisti della Fossa guidati dal dt Albano Pera.

A cimentarsi tirando ai piattelli saranno il poliziotto tarantino Mauro De Filippis, il bresciano Lorenzo Ferrari e il carabiniere di Pieve di Cento Daniele Resca. Spicca quindi l'assenza del veterano (52 anni) azzurro Giovanni Pellielo, quattro medaglie olimpiche in altrettante edizioni dei Giochi e tuttora sulla cresta dell'onda, come testimonia la vittoria nella Green Cup. Ma Pera ha ritenuto opportuno non convocarlo.

Tra le donne saranno in gara per l'Italia, nel Trap, l'olimpionica di Londra 2012 Jessica Rossi, la modenese Giulia Grassia e la 'oriunda' svizzera Silvana Maria Stanco, di Winterthur.

Con la squadra c'è anche il presidente della Fitav Luciano Rossi, che ha annunciato la propria candidatura per la presidenza della federazione mondiale del tiro, la Issf. Le elezioni tiro si terranno il 30 novembre a Sharm El Sheik e rivale di Rossi sarà l'attuale presidente, l'oligarca russo Vladimir Lisin che nel 2018 lo batté per soli 4 voti, 144 a 148.

Lisin ha un patrimonio personale stimato di 29,8 miliardi di dollari ma nel suo quadriennio di presidenza Issf il tiro ha perso appeal e si è distinto per continui cambi di regolamenti e formule di gara. L'ultima regola, da molti ritenuta bizzarra, è quella di impedire a due tiratori della stessa nazione di vincere due pass olimpici nella stessa gara: se due italiani a Cipro arrivano primo e secondo, l'Italia avrà solo un pass olimpico.

Rossi intanto fa notare che se non ci sarà un cambio della guardia, il tiro a volo a Parigi 2024 rischierà di gareggiare a Châteauroux, un borgo francese oltre 270 Km dalla capitale, e sarebbe "un esempio lampante del declino del movimento". (ANSA).