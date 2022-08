Atletica: Mei,Jacobs e la staffetta? chiudiamo questa vicenda

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - "In chiusura di Campionato Europeo, a Monaco di Baviera, ho espresso chiaramente il mio pensiero sulla questione dell'utilizzo di Marcell Jacobs nella staffetta 4x100. Ribadisco oggi quel che ho già detto, a cominciare dal fatto che sul tema, molto probabilmente, è stato commesso qualche errore. Per quanto mi riguarda, io che non sono mai voluto entrare nel merito delle scelte di natura tecnica, mi riprometto, d'ora in avanti, pur continuando a non voler assolutamente interferire, di chiedere di essere informato".

Così il presidente della Fidal, Stefano Mei, commenta gli ultimi sviluppi del caso Marcell Jacobs e la staffetta, ovvero alcune frasi dette dal coach dell'olimpionico di Tokyo, Paolo Camossi.

"Se non altro, per mettere a disposizione la mia esperienza di atleta di vertice - continua Mei - al fine di aggiungere, ove necessario, argomenti alla riflessione".

Secondo il presidente della Fidal, "il confronto che si è avviato tra la direzione tecnica e lo staff personale dell'atleta, anche a mezzo stampa, non rispecchia il valore dei singoli che ne risultano coinvolti. Desidero che sappiano che hanno tutti la mia stima e la mia approvazione per quanto di straordinario, ripeto straordinario, hanno saputo fare nel corso di anni di lavoro, e che oggi, oltre ad essere sotto gli occhi di tutti, costituisce un patrimonio dell'intero sport italiano".

"Godiamoci i meravigliosi risultati ottenuti ai Campionati Europei di Monaco di Baviera - è l'appello di Mei -. Penso che sia giunto il momento di chiudere questa vicenda e tornare immediatamente ad operare, tutti insieme, per il bene dell'atleta Marcell Jacobs, come è stato fatto, egregiamente, fino ad oggi". (ANSA).