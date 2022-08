Ciclismo: austriaco Haller vince Classica Amburgo

(ANSA) - AMBURGO, 21 AGO - L'austriaco Marco Haller (Bora-Hansgrohe) ha vinto la 'Cyclassics', classica tedesca in linea, di 204 km, che si conclude ad Amburgo. Haller ha preceduto il belga Wout Van Aert, grande favorito della vigilia, in uno sprint a cui hanno preso parte i cinque fuggitivi che sono arrivati per primi sul traguardo.

Nelle ultime tre edizioni prima di oggi nella classica di Amburgo si era sempre imposto Elia Viviani. (ANSA).