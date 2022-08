Canoa: Europei; Craciun e Santini d'argento nel C2 1000 m

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Prima giornata di finali e prima medaglia azzurra nella canoa velocità ai Campionati Europei multi sport di Monaco di Baviera. Sono Nicolae Craciun e Daniele Santini a conquistare l'argento nel C2 1000 metri.

Nelle acque dell'Olympic Regatta Centre la coppia azzurra ha chiuso la gara al secondo posto con il crono di 3:34.317.

Medaglia d'oro ai tedeschi Sebastian Brendel e Tim Hecker (3:32.896), bronzo alla coppia ungherese composta da Balazs Adolf e Daniel Fejes (3:34.585).

Craciun e Santini in passato avevano già ottenuto risultati di rilievo: campioni del mondo lo scorso anno a Copenaghen nel C2 500 e oro nel 2020 in Coppa del Mondo a Szeged, nel 2013 esordirono a livello giovanile con il titolo europeo conquistato a Poznan nella categoria under 23. (ANSA).