Europei: Jacobs rinuncia a correre la batteria 4X100

La staffetta azzurra 4x100 ha raggiunto la finale agli Europei di atletica leggera in corso a Monaco di Baviera nonostante l'assenza all'ultimo minuto di Marcell Jacobs. All'Olympiastadion, il quartetto formato da Lorenzo Patta, Matteo Melluzzo e Chituru Ali e dal sostituto di Jacobs, Wanderson Polanco è arrivata solo quinta in batteria ma è riuscita a qualificarsi grazie al settimo tempo complessivo di 39''02. La finale si correrà domenica prossima alle 21:12.

Poco prima del via, arriva la notizia: durante il riscaldamento pre-gara Marcell Jacobs - come spiega la Fidal sul suo sito internet - decide di non correre e allora viene inserito Wanderson Polanco in seconda frazione. L'unico campione olimpico della 4x100 a scendere in pista è quindi Lorenzo Patta, che scatta dai blocchi dalla scomoda prima corsia per lanciare l'altro sardo Polanco con un passaggio di testimone non fluido. Poi tocca al ventenne siciliano Matteo Melluzzo e l'ultimo cambio con Chituru Ali è lungo, ma valido. Si trovano a rincorrere gli azzurri: il lombardo, ottavo nella gara individuale, riesce ad agguantare il quinto posto in 39.02 che vale uno dei due crono di recupero, timbrando il biglietto per la finale domenica sera, mentre nella stessa batteria la Germania vince con il record nazionale di 37.97 e firma il miglior tempo del turno.