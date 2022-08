Pugilato: Magnesi, sfida mondiale il 24/9 a Manchester

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Mentre il presidente della Fpi Flavio D'Ambrosi rammenta che "ai recenti Europei di pugilato maschile, svoltisi appena 3 mesi fa, la squadra azzurra ha conquistato ben 7 medaglie (1 oro, 1 argento e 5 bronzi)" e che "nel pugilato bisogna tornare nel 1926 per rintracciare un analogo risultato", e quindi "il pugilato italiano necessita della giusta esaltazione dei suoi atleti e di una maggiore attenzione mediatica", il promoter Davide Buccioni annuncia il ritorno sul ring di Michael 'Lone Wolf' Magnesi.

Il campione del mondo dei superpiuma Ibo è probabilmemte il migliore pugile professionista italiano 'pound for pound' e il prossimo 24 settembre sul ring dell'AO Arena di Manchester troverà, per la difesa del tiolo, un rivale niente affatto facile: il nordirlandese di chiare origini italiane Anthony Cacace, 33enne di Belfast detto 'The Apache'.

L'incontro farà parte del cartellone di una riunione in cui sono in programma anche la semifinale del Mondiale massimi Wbc tra Joe Joyce e Joseph Parker, la sfida per i titoli di Gran Bretagna e del Commonwealth dei welter tra il detentore Ekow Essuman e lo sfidante Samuel Antwi e il match per la riunificazione delle corone mondiali femminili Wbc, Wbo e Ibf dei piuma fra Amanda Serrano e l'imbattuta portoricana Sarah Mahfoud.

Buccioni ha anche confermato che organizzerà "in autunno a Roma" l'incontro per il titolo italiano dei welter, diventato vacante dopo che Nicholas Esposito ha deciso di lasciarlo, fra Pietro 'The Butcher' Rossetti e Andrea Scarpa. (ANSA).