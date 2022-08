Europei atletica, Iapichino: "Quinto posto? Non mi accontento"

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - "Non so come mi sento dopo questo quinto posto. Forse perché io non mi accontento mai, forse perché avrei potuto ottenere di più. Ho 20 anni e mi godo questo processo di crescita, che passa anche dalla partecipazione a questi grandi eventi. Ho avuto problemi personali nel recente passato, che non c'entrano con lo sport e che mi hanno un po' condizionato, ma adesso è tutto ok". Così Larissa Iapichino, dopo il quinto posto nel salto in lungo agli Europei di atletica leggera a Monaco di Baviera, parlando alla Rai. (ANSA).