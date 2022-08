Atletica: Europei; al via il day 4 a Monaco di Baviera

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Al via il day 4 degli Europei a Monaco di Baviera, a poche ore dall'argento di Andrea Dallavalle nel triplo e dal bronzo di Sara Fantini nel martello, che hanno portato a cinque le medaglie azzurre (un oro, un argento e tre bronzi) dopo tre giornate. Nella mattina sono attesi in gara 16 atleti italiani: batterie nei 3000 siepi con Martina Merlo e Laura Dalla Montà, sugli 800 metri con Elena Bellò ed Eloisa Coiro invece al maschile scenderanno in pista Catalin Tecuceanu e Simone Barontini, in pedana Max Mandusic nella qualificazione dell'asta. Semifinali sui 400 ostacoli per José Bencosme e Mario Lambrughi, tra le donne con Ayomide Folorunso e Rebecca Sartori, nel primo turno dei 200 metri tocca a Fausto Desalu e Diego Pettorossi, per chiudere con Vittoria Fontana e Irene Siragusa, mentre prosegue l'eptathlon di Sveva Gerevini con lungo e giavellotto. (ANSA).