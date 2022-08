Atletica: Jacobs, spero in una wild card per finali Diamond

(ANSA) - MONACO DI BAVIERA, 17 AGO - "Sono il primo che vuole competere contro i velocisti degli Usa, e ora l'occasione giusta sarebbero le finali di Diamond League (a Zurigo il 7 e 8 settembre ndr). Non ho i punti necessari, servirebbe una wild card ma non voglio il diamante, solo gareggiare. Spero che World Athletics e la Diamond League possano fare in modo che ciò sia possibile".

Così Marcell Jacobs da Monaco, dove dopo aver vinto l'oro nei 100 metri degli Europei non vuole fermarsi. Il suo obiettivo è misurarsi con quegli sprinter statunitensi che non ha potuto affrontare ai Mondiali di Eugene, a causa dei problemi fisici che lo hanno indotto a ritirarsi prima delle semifinali. "Io voglio competere contro di loro, gli americani - dice ancora Jacobs -. Questo mi motiva molto e cercherò di fare il meglio.

Ora mi sento in buona forma, e per questo voglio continuare a gareggiare. Intanto ieri è stata un'emozione molto grande aver vinto l'oro dopo tutti i problemi che ho avuto. Ma certo le sensazioni rispetto a un'Olimpiade sono diverse". (ANSA).