Atletica: Europei; Jacobs in finale 100, semifinale in 10"00

Marcell Jacobs si è qualificato per la finale dei 100 metri degli Europei di Monaco (in programma alle 22,15) vincendo in 10"00 la terza semifinale. L'olimpionico di Tokyo è apparso in condizione e nel finale, certo del primo posto, ha rallentato vistosamente.

In finale anche l'altro italiano, Chituru Ali, che si è piazzato secondo nella sua semifinale.