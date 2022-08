Europei nuoto:sincro;Minisini-Ruggiero d'oro nel duo libero

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Lucrezia Ruggiero e Giorgio Minisini hanno vinto la medaglia d'oro nel duo libero misti ai campionati europei di nuoto sincronizzato di Roma. Gli azzurri hanno chiuso con 89.7333, ben cinque punti in più della Spagna.

Bronzo per la Slovacchia. E' il settimo oro per l'Italia a Roma 2022, il secondo per Minisini dopo quello di ieri nell'individuale. (ANSA).