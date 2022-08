Europei di nuoto, altri tre ori: arriva quello di Paltrinieri

Gregorio Paltrinieri manda in delirio il Foro Italico: il fuoriclasse azzurro vince l'oro europeo negli 800 metri stile libero, arrivando al traguardo in 7:40.86 e firmando il nuovo record dei campionati. Esulta anche il giovanissimo (16 anni) romano Lorenzo Galossi, bronzo con 7:43.37, argento al tedesco Lukas Maertens (7:42.65).



Doppietta azzurra nei 100 rana. Benedetta Pilato e Lisa Angiolini vincono rispettivamente la medaglia d'oro e d'argento agli Europei di nuoto di Roma con i tempi di 1:05:97 e 1:06:34. Medaglia di bronzo, invece, Ruta Meilutyte.



Nella finale degli Europei di nuoto il 17enne prodigio della Romania David Popovici vince l'oro e fa registrare il nuovo record del mondo nei 100 stile libero con il tempo di 46"86. Il precedente primato di 46"91 apparteneva al brasiliano Cesar Cielo Filho.

Al terzo posto nella gara dei 100 stile libero Alessandro Miressi si è piazzato terzo, ed è quindi medaglia di bronzo, con il tempo di 47"63. L'argento è andato all'ungherese Kristof Milak. Sesto posto per l'altro azzurro in vasca Lorenzo Zazzeri.



Lucrezia Ruggiero e Giorgio Minisini hanno vinto la medaglia d'oro nel duo libero misti ai campionati europei di nuoto sincronizzato di Roma. Gli azzurri hanno chiuso con 89.7333, ben cinque punti in più della Spagna. Bronzo per la Slovacchia.

Agenzia ANSA Europei nuoto: Sincro; bronzo dell'Italia nel duo libero - Sport L'Italia vince la medaglia di bronzo nel duo libero sincro agli Europei di nuoto a Roma. Linda Cerruti e Costanza Ferro totalizzano il punteggio di 91.7000. L'Ucraina vince l'oro con 94.7333, mentre l'argento va all'Austria con 93.0000 (ANSA)