Canottaggio: Europei; altre 6 imbarcazioni Italia in finale

(ANSA) - MONACO DI BAVIERA, 12 AGO - Nella seconda giornata di gare europee, l'Italremo piazza in finale altre sei imbarcazioni - doppio femminile, due senza e quattro di coppia maschili dalle semifinali; quattro di coppia, otto e singolo leggero femminili dai recuperi - e guadagna anche la semifinale del singolo maschile. Un Europeo Multisport che, a Monaco di Baviera, è al giro di boa con l'Italia, al via con 20 equipaggi iscritti, che si trova attualmente con 13 barche in finale, tre in semifinale e con sole quattro imbarcazioni nelle finaline.

Vince la semifinale e passa il turno il quattro di coppia maschile: Giacomo Gentili, Luca Chiumento, Andrea Panizza e Nicolò Carucci si piazzano al comando sin dal primo colpo e acciuffano la finale con margine sulla Francia. È secondo in semifinale e passa il turno anche il doppio femminile di Stefania Gobbi e Kiri Tontodonati, alle spalle della sola Romania, mentre con la terza piazza dietro Gran Bretagna e Spagna strappa la qualificazione anche il due senza maschile di Alfonso Scalzone e Giovanni Abagnale.

In finale, dopo aver superato lo scoglio dei recuperi, va anche il quattro di coppia femminile di Chiara Ondoli, Valentina Iseppi, Alessandra Montesano e Clara Guerra, quarto, e, tra le specialità non olimpiche, il singolo Pesi Leggeri femminile di Stefania Buttignon, secondo. Avrebbe invece dovuto disputare il ripescaggio, ma accede direttamente alla finale per il ritiro dell'Irlanda, anche l'otto femminile di Giorgia Pelacchi, Aisha Rocek, Silvia Terrazzi, Laura Meriano, Elisa Mondelli, Arianna Noseda, Alice Codato, Linda De Filippis e Alessandra Faella al timone.

Domani terza giornata di gare a Monaco, con la disputa delle ultime semifinali dalle 9.45 alle 10.40, e l'assegnazione delle prime medaglie in programma tra le 10.55 e le 13.36. Le gare verranno trasmesse da Rai Sport + HD con inizio a partire dalle ore 9.00. (ANSA).