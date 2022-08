Paratore terzo in Galles, titolo a Shinkwin

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Renato Paratore sul podio al Cazoo Open supported by Gareth Bale, torneo del DP World Tour sponsorizzato per il secondo anno di fila dal campione di calcio gallese e vinto da Callum Shinkwin con un totale di 272 (69 68 65 70, -12) colpi. Il romano ha chiuso al terzo posto con uno score di 279 (70 71 72 66, -5), ottenendo la prima top ten stagionale. L'azzurro, 21/o al termine del 'moving day', grazie ad un ultimo giro in 66 (-5) colpi con cinque birdie, un eagle e due bogey, è riuscito a rimontare 18 posizioni con il miglior score di giornata. Nel torneo che si è svolto a City of Newport (Galles), sul percorso del The Celtic Manor Resort (par 71), che nel 2010 ospitò la Ryder Cup, l'inglese Shinkwin si è imposto davanti allo scozzese Connor Syme, secondo con 276 (-8).

Tra gli altri azzurri in gara, Francesco Laporta (70 74 73 75) e Lorenzo Gagli (72 71 76 73) si sono piazzati 55/i con 292 (+8).

Mentre non hanno superato il taglio Edoardo Molinari, 79/o, l'amateur Filippo Celli, 104/o e Lorenzo Scalise, 129/o. (ANSA).