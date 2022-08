Canoa: Mondiali; Italia d'argento nel K2 1000 con Burgo-Schera

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - L'Italia è medaglia d'argento ai Campionati del mondo di canoa velocità di Halifax, Canada.

Nell'ultima giornata di gare sul lago Banook, che assegnava i titoli iridati, la spedizione azzurra conquista la medaglia d'argento nel K2 1000 metri con Samuele Burgo e Andrea Schera.

La coppia delle Fiamme Gialle conquista la prima medaglia iridata della carriera con il tempo di 3.36.82 alle spalle della Germania. La coppia tedesca, formata da Martin Hiller e Tamas Grossmann ha dominato fin dall'uscita dai blocchi di partenza facendo registrare il miglior tempo in 3.32.47 che vale il titolo iridato. Medaglia di bronzo per l'equipaggio ungherese formato da Balint Noe e Tamas Kulifai (3.37.77).

Nella finale del C1 1000 metri Carlo Tacchini si è piazzato al quinto posto con il tempo di 4.17.26, a 2.98 dall'oro romeno Catalin Chirila (4.14.28). Argento per il campione olimpico, il brasiliano Isaquias Dos Santos, che in 4.15.80 ha preceduto il ceco Martin Fuksa (4.16.21).

Nelle altre finali Giacomo Cinti (CC Comacchio) ha chiuso al settimo posto la finale K1 200 metri in 37.71. Irene Burgo (Fiamme Oro) finisce nona nella finale del K1 1000 metri in 4.53.24.

Nella finale B del K2 500 Agata Fantini e Mathilde Rosa (Marina Militare) chiudono al sesto posto in 1.54.02 nella gara vinta del Messico in 1.52.48. Nel K2 500 Alessandro Gnecchi e Andrea Di Liberto si piazzano al quarto posto in 1.36.32 con un distacco di 1.25 dalla barca canadese, prima in 1.35.06. (ANSA).