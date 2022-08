Atletica: Tamberi torna in gara lunedì in Ungheria

Gianmarco Tamberi non si arrende, non si dà per vinto. Le scorie lasciate dal Covid non sono semplici da smaltire, la fatica in allenamento si moltiplica, ma l'azzurro nelle difficoltà sa trovare la forza per rialzarsi sempre. Il campione olimpico del salto in alto è partito oggi per l'Ungheria: ha scelto di esserci, a Székesfehérvár, lunedì, nel meeting Gold del Continental Tour, il primo dei due impegni previsti nei prossimi giorni, seguito dal meeting Herculis di mercoledì sera a Montecarlo "Per provare ad avere una possibilità di fare gli Europei devo mettermi alla prova - le parole di Tamberi - Sono riuscito a fare un solo allenamento di tecnica dai Mondiali ad oggi, a causa del Covid: è stato 3 giorni fa, ed è stato un disastro.

Voglio però continuare a sperarci e provare a capire se in gara riesco a trovare qualcosa dentro di me che mi consenta di gareggiare agli Europei". Il conto alla rovescia, oggi, sabato, dice -10 giorni: qualificazione martedì 16 agosto, finale due giorni dopo, giovedì 18 agosto.

In Ungheria, al Gyulai Istvan Memorial, nel pomeriggio di lunedì, ritroverà uno dei medagliati dei Mondiali di Eugene, il bronzo Andriy Protsenko, potenziale principale avversario nella corsa all'oro degli Europei di Monaco di Baviera.

In Ungheria, tra l'altro, prosegue anche il tour de force di Nick Ponzio, oggi quarto con 20,81 in Diamond League a Chorzow: in una gara quasi-fotocopia ritrova gli statunitensi Joe Kovacs e Josh Awotunde e il neozelandese Tom Walsh. Una star assoluta per il meeting: la marziana dei 400hs Sydney McLaughlin, alla prima uscita dopo il visionario 50.68 del record del mondo di Eugene.