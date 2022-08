Diamond League: Vallortigara in pedana a Chorzow

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Elena Vallortigara, bronzo nel salto in alto a Eugene, tornerà in pedana domani a Chorzow, nella nona tappa della Diamond League. Oltre all'azzurra, molte delle stelle dell'Oregon torneranno a brillare in Polonia, dallo svedese Edmund Duplantis alle giamaicane Shericka Jackson e Shelly-Ann Fraser-Pryce, al brasiliano Alison Dos Santos.

Il primo azzurro in gara allo stadio Slaski sarà Nick Ponzio, al cospetto degli statunitensi Joe Kovacs e Josh Awotunde, rispettivamente argento e bronzo mondiale in Oregon. Poi al via il salto in alto con Vallortigara che prepara la sfida europea con le ucraine Yaroslava Mahuchikh e Iryna Gerashchenko.

Nella gara degli 800, l'azzurra Elena Bellò trova l'oro mondiale indoor Ajee Wilson e il bronzo olimpico Raevyn Rogers, entrambe statnitensi, mentre nel lungo ci sarà il rientro internazionale di Filippo Randazzo con il campione olimpico del lungo Miltiadis Tentoglou. (ANSA).