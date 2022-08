Cazoo Open: Laporta e Paratore 15/i dopo il primo giro

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - In Galles il Cazoo Open, torneo del DP World Tour supportato da Gareth Bale, è iniziato all'insegna dell'equilibrio. A Newport, sul percorso del The Celtic Manor Resort (par 71), circolo che ha ospitato la Ryder Cup 2010, è bagarre in vetta alla classifica. Con un totale di 67 (-4) colpi, guidano il leaderboard il francese Julien Guerrier, lo scozzese Connor Syme e l'inglese Dale Whitnell. Dietro di loro, 4/i con 68 (-3), ecco sei inseguitori: i britannici Eddie Pepperell e Marcus Armitage, il tedesco Maximilian Kieffer, lo scozzese Ewen Ferguson, lo spagnolo Ivan Cantero Gutierrez e il finlandese Mikko Korhonen.

Tra gli azzurri, i migliori dopo le prime 18 buche sono il pugliese Francesco Laporta e il romano Renato Paratore, entrambi 15/i con 70 (-1). Un eagle, cinque birdie, tre bogey e un triplo bogey per Laporta che, partito dalla 10, s'è reso protagonista con un bel finale di gara. Rimpianti per Paratore che ha sprecato molto nel finale. Per lui un eagle, quattro birdie, tre bogey (di cui uno alla 17) e un doppio bogey alla 18 che non gli ha permesso di rimanere a contatto con i leader. Stesso score di Laporta e Paratore per lo spagnolo Nacho Elvira, che difende il titolo. Più indietro il fiorentino Lorenzo Gagli, 57/o con 72 (+1). Deludono il torinese Edoardo Molinari, 111/o con 75 (+4), il giovane amateur romano Filippo Celli, 123/o con 76 (+5), e il brianzolo Lorenzo Scalise, 137/o con 78 (+7). (ANSA).