Vezzali,"mai tanti fondi allo Sport, avanti in solco riforma"

"Mai tanti fondi allo Sport, andiamo avanti nel solco tracciato dalla riforma!": così, sul suo profilo Instagram, la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali.

"È stata approvata la legge di assestamento alla legge di bilancio che destina ulteriori 20,8 milioni a Sport e Salute per gli organismi sportivi - spiega la sottosegretaria - È l'ennesimo beneficio apportato dalla Riforma del 2019, che ha fissato un meccanismo di rimodulazione annuale delle somme in relazione alle entrate effettivamente incassate e accertate per il mondo dello sport".