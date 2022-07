Giochi Commonwealth: incidente a ciclista Walls, 'vola' sulla folla

Terribile incidente sulla pista del Lee Valley VeloPark di Birmingham, dove si stanno svolgendo alcune delle prove di ciclismo dei Giochi del Commonwealth. Nel corso dell'ultimo giro delle qualificazioni dello Scratch, otto corridori sono andati a terra e uno di loro, il campione olimpico di Tokyo nell'Omnium, il 24enne inglese Matthew Walls è 'volato' con la sua bici in mezzo al pubblico.

Immediatamente soccorso, è stato curato per più di un'ora sugli spalti, per poi essere portato via e ricoverato in ospedale per accertamenti. Ricoverato anche uno gli spettatori rimasti feriti, che in precedenza era stato portato via su una sedia a rotelle, coperto di sangue. In ospedale anche un altro ciclista, Matt Bostock dell'Isola di Man. Un portavoce di Team England ha poi riferito che "Walls è cosciente, e parla".