Pugilato: Tricolore Supergallo;La Femina è il nuovo campione

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Il pugile campano Vincenzo La Femina ha conquistato il titolo italiano dei pesi Supergallo, che era vacante, battendo per Ko alla seconda ripresa Marco Scalia nel match svoltosi ieri in tarda serata sul ring allestito nello stadio 'Marcello Torre' di Pagani. A mandare al tappeto Scalia è stato un micidiale gancio sinistro del pugile di casa, e a quel il fiorentino non si è più rialzato.

"Sono felice per me e per la gente di Pagani - il commento di La Femina dopo il match -. Dopo molte peripezie è arrivato il titolo. Lo dedico alla mia famiglia, a Pagani, al mio team e al mio maestro. E' stato lui a ricordarmi di lavorare con il jab per poi colpire con il gancio sinistro e così ho fatto". (ANSA).