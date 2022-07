Golf: Crocker avvicina l'impresa in Scozia, Laporta è 31/o

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Ancora una buona prova in Scozia per Sean Crocker che, con un parziale di 69 (-3) su un totale di 198 (63 66 69, -18), è rimasto al comando dell'Hero Open, torneo del DP World Tour. A St. Andrews, dopo il "moving day" l'americano ha due colpi di vantaggio sullo svedese Jens Dantorp, 2/o con 200 (-16) davanti allo spagnolo Adrian Otaegui e allo scozzese David Law, entrambi 3/i con 201 (-15).

Sul percorso del Fairmont St Andrews (par 72), ha recuperato sette posizioni Francesco Laporta, 31/o con 207 (67 70 70, -9) al termine del terzo e penultimo giro. Cinque birdie e tre bogey per il pugliese, altalenante.

Crocker, 25enne nato in Zimbabwe, residente a West Palm Beach (Florida) e professionista dal 2017, insegue il primo successo in carriera sul circuito. Quest'anno ha partecipato a un Major, lo US Open, senza riuscire a superare il taglio. E in Scozia punta l'impresa in un appuntamento, l'Hero Open, che mette in palio un montepremi complessivo di 1.750.000 euro. (ANSA).