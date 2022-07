Mondiali Canoa: argento De Gennaro nello Slalom K1

L'azzurro Giovanni De Gennaro si è piazzato al secondo, ed è quindi argento, nella gara del K1 dei Mondiali di canoa slalom. Ha ottenuto percorso netto e il secondo crono in 95.49, ed è stato battuto per soli 71 centesimi dal ceco Vit Prindis, oro iridato grazie al percorso netto in 94.78. Il bronzo è andato al francese Boris Neveu.

De Gennaro, carabiniere bresciano che pochi giorni fa, il 21 luglio scorso, ha compiuto 30 anni, era stato argento anche agli Europei, e si conferma quindi fra i migliori specialisti al mondo.