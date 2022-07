Ryder Cup 2023: Donald, "pronto a guidare Europa"

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "Non c'è niente di ufficiale da riferire, ma sento di avere buone possibilità di guidare il team Europe alla Ryder Cup 2023". Queste le dichiarazioni (dagli Usa e al termine del primo round del Rocket Classic, torneo del PGA Tour) di Luke Donald , in pole position - dopo che RCE ha sollevato dall'incarico Henrik Stenson, che ha accettato la corte della Superlega araba - per capitanare a Roma il Vecchio Continente nella sfida del prossimo anno agli Usa in programma al Marco Simone Golf & Country Club. "Ho avuto trattative con la Ryder Cup Europe - ha aggiunto l'inglese - ed è tutto ciò che posso dire ora. Anche Thomas Bjorn e un altro paio di figure sono allo studio, rappresentare il Vecchio Continente sarebbe un grande onore. Sono rimasto sicuramente deluso dal comportamento di Stenson e se la scelta dovesse ricadere su di me prometterei fedeltà e senso di appartenenza". Poi su Roma. "E' una delle città preferite da me e mia moglie. Ci siamo stati tante volte, tra storia e architettura è un posto meraviglioso". (ANSA).