Coni: Malagò, Olimpiadi a Roma solo a lungo termine

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "Tra quanto potremo immaginare nuove Olimpiadi a Roma? Se accadrà tra 30-40 anni non sono in grado di prevederlo, ma nel breve-medio termine è un'ipotesi tramontata.

Il Cio ora gioca d'anticipo con le Olimpiadi estive, hanno già assegnato quelle del 2032 a Brisbane". Parola di Giovanni Malagò, presidente del CONI, a margine di un'indagine sui grandi eventi a Roma tenutasi al salone d'onore del Coni. Per quanto riguarda l'edizione olimpica 2036, Malagò svela che "un grande Paese, che non ha mai ospitato i Giochi, è molto interessato e credo che abbia sicuramente tutti i diritti". (ANSA).