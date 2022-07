Sport:Petrucci a Balata "mutualità principio fondante movimento"

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "Con il rispetto che si deve agli amici e al mondo del calcio, mi trovo a non condividere le recenti affermazioni del Presidente Balata". Al telefono con l'Ansa Gianni Petrucci interviene sul tema della mutualità dal calcio agli altri sport sollevato ieri dalla protesta del n.1 della Serie B, Mauro Balata. "Non vi è dubbio - spiega il presidente della federbasket - che nel nostro Paese il movimento calcistico abbia una posizione assolutamente primaria e non discutibile. Ritengo giusto e rispettoso che le risorse dei vari movimenti in qualche modo ricadano sugli stessi, ma è impensabile ritenere che quello che è un principio fondante del movimento sportivo nazionale, e cioè la solidarietà all'interno del mondo sportivo, sia oggi ritenuto un disvalore. La legge Melandri - sottolinea Petrucci - ha sancito esattamente quel principio e l'attuale norma lo conferma. Qualsiasi altro richiamo od opposizione sarebbe un fuor d'opera o comunque un atto che ha come presupposto l'interesse esclusivo di una componente sportiva che, pure essendo assolutamente rispettabile, non dovrebbe trovare accoglimento". (ANSA).