Milano-Cortina: incontro Fontana-Malago, 'tutto procede'

"Un incontro utile e proficuo che ci ha consentito di fare il punto della situazione. Tutto procede come da programma e siamo quindi ottimisti di riuscire a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati": è il commento del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana dopo l'incontro con il presidente del Coni Giovanni Malagò, organizzato per discutere delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Nell'occasione il governatore e Malagò hanno anche 'svelato' le vetrofanie che da qualche giorno abbelliscono le vetrate est e ovest di Palazzo Lombardia. Si tratta di due gigantografie che ritraggono uno sciatore e uno snowborder impegnati sulle montagne lombarde, visibili anche da molto lontano.

Fuori dall'ingresso principale di Palazzo Lombardia, da oggi, a fianco del tricolore, della bandiera dell'Ue e della Rosa camuna, che da sempre rappresenta il territorio lombardo, sventola anche il vessillo appositamente realizzato per i Giochi del 2026, all'interno della quale è stato apposto anche il logo dei Giochi paralimpici.

"La 'brandizzazione' di Palazzo Lombardia - ha detto Fontana - è un modo per comunicare ai cittadini quanto stiamo cercando di realizzare, affinché sempre più persone si incuriosiscano: le Olimpiadi del 2026 saranno un evento che lascerà il segno". Come ha sottolineato infine Malagò, anche Parigi sta mettendo in atto azioni di brandizzazione simili in vista del 2024: "Un modo per rendere partecipi i cittadini - ha concluso il presidente del Coni - e fidelizzarli rispetto a questo tipo di messaggio".

